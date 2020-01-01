تعرض والدة الفنانة منة فضالي لأزمة صحية

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شاركت الفنانة منة فضالي، صورة لوالدتها إثر تعرضها لأزمة صحية وتواجدها في أحد المستشفيات،بالكمامة وبملابس المستشفى.



وكتبت "فضالي"، تعليقا على الصورة قائله: حمد الله على سلامتك يا أجمل حاجة في حياتي"،وتفاعل عدد من الفنانين على المنشور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليق أحمد زاهر ونيقولا معوض ونسرين أمين متمنيين دوام الصحة لوالدتها.





يذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "حب عمري" بجانب عدد من الفنانين منهم هيثم شاكر وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، وأيضا ضيفة شرف في مسلسل "لما كنا صغيرين".

