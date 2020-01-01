عيد عبدالملك يكشف حقيقة التغريدة المثيرة للجدل

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، أنه يتعرض لحملة يقودها أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا بأنه لم يقصد مطلقا الإساءة لشهداء النادي الأهلي.

وقال عيد عبدالملك عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "التغريدة تم تأويلها بشكل خاطئ، لا أتحدث مطلقا طول حياتي عن الشهداء، لا مجال للحديث عن شهداء بورسعيد".

وأضاف: "السكرين شووت المنشور عبر حسابي على تويتر عبارة عن خريطة لبعض المحافظات منها بورسعيد والإسماعيلي ومنطقة القناة كلها، لأن الأهلي لا يلعب هناك، البعض تفهم موضوع بورسعيد بشكل خاطئ، وهناك من يريد اصطياد الأخطاء لي، وهناك شخص رفعت ضده دعوى قضائية بسبب ذلك على السوشيال ميديا".

وتابع: :ليس لدي أي مشكلة مع أحد، أتحدث بشكل كروي فقط، ومؤخرا كنت أتكلم عن موضوع نادي القرن وأرى أن الزمالك الأحق، وأنا كنت صاحب فكرة الاحتفال يوم 9-7، أتحدث في الكرة فقط، ولا أتلفظ بشكل خارج مطلقا".

وتابع عبدالملك:"هناك حملة ضدي يقودها شخص معين يقوم بالسخرية وعمل فيديوهات ضدي، قمت برفع قضية ضده، وسوف أستخدم حقي القانوني للدفاع عن نفسي".

وأكمل: "ليس لدي مشكلة مع جماهير الأهلي، لكن البعض يفسر دفاعي عن الزمالك بشكل خاطئ، ويريدون أن أصمت، لكن عندما أخرج للحديث والانتقاد يتم الهجوم عليه، أنا أتكلم بصفة دائمة كزملكاوي فقط".

وواصل عيد قائلا قائلا:" أنا بطبعي أحب "الهزار والضحك"، وأساند فريقي فقط".

وختم تصريحاته قائلا:" سأعمل في التدريب خلال الفترة القادمة، وسأتولي تدريب أحد الفرق في دوري الدرجة الثانية "ب"، خلال الموسم المقبل".

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