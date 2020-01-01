آخر تطورات مستقبل رمضان صبحي مع الأهلي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:56 م
بوابة الفجر
محمد جمال

كشف نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي أخر تطورات مستقبل موكله الفترة المقبلة.

وقال نادر شوقي في تصريحات تليفزيونية بشأن مصير رمضان صبحي: "في البداية نحتاج لنعلم موعد انتهاء مسابقة الدوري المصري، حتى نتحدث مع هيدرسفيلد لبحث مصير رمضان صبحي".

وتابع: "موعد غلق باب الانتقالات الصيفية في إنجلترا سيكون يوم 5 أكتوبر المقبل، وذلك يعني أن نهاية مشوار رمضان مع الأهلي يوم 3 أكتوبر، حتى يحسم هيدرسفيلد مصيره من العروض المقدمة، وإذا انتهى الدوري المصري في نوفمبر أو ديسمبر فلن يكمل اللاعب المشوار المحلي مع الأهلي".

وأضاف شوقي: "الأهلي لديه رغبة قوية ومؤكدة للحصول على خدمات رمضان صبحي بشكل نهائي وليس على سبيل الإعارة، حيث من الصعب أن يقبل المارد الأحمر ضمه من جديد على سبيل الإعارة".

وواصل: "سوف يتضح مصير اللاعب بشكل كامل خلال أسبوعين من الآن، عقب وضوح الرؤية بشأن العروض، وبشأن موعد نهاية الدوري المصري".

وأختتم نادر شوقي: "هيدرسفيلد تاون لا يمانع بيع رمضان صبحي، وذلك من أجل تحقيق عائد مادي جيد، خاصة أنه لا يزال في عقده موسمين".

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