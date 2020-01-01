هدوء في البورصة الأمريكية ببداية التعاملات اليوم الإثنين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 05:14 م
بوابة الفجر
هدأت البورصة الأمريكية فى بداية التعاملات اليوم الإثنين، مع ترقب آمال إيجاد لقاح للفيروس العالمي ومناقشات المزيد من التدابير التحفيزية في الولايات المتحدة.

وجاء أداء الأسهم الأمريكية اليوم بالتزامن مع ارتفاع أسهم قطاع التكنولوجيا، وسط استئناف المناقشات في الكونجرس الأمريكية حول إجراءات مشروع قانون لإصدار تدابير تحفيز جديدة لاحتوء تأثيرات الفيروس الذي اصاب أكثر من 3.7 مليون شخص في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن تنتهي آجل حزمة التحفيز الحالية في نهاية الشهر الجاري في حال عدم التوصل لاتفاق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إقرار حزم تحفيز جديدة للشركات والأفراد والمدن المتضررة من الوباء.

وأبلغت شركتا "فايزر" و"بايون تك" لصناعة الأدوية عن بيانات إيجابية مبكرة حول اللقاح المحتمل لوباء "كوفيد-19"، مما أدى إلى ارتفاع اسهم الشركتين.

وكانت "وول ستريت" حققت مكاسب في الأسبوع الماضي تتجاوز 2 بالمائة.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر مؤشر "داو جونز" الصناعي عند 26677.5 نقطة.

كما استقر مؤشر "ستاندرد آند بورز" عند مستوى 3226.4 نقطة، في حين ارتفع مؤشر "ناسداك بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 10532.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبنع أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند 95.992.

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