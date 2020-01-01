عاجل.. إصابة شقيقة زينة بنزيف حاد في المخ

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:57 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
أصيبت شقيقة النجمة زينة بنزيف حاد في المخ، انتقلت على إثره إلى أحد المستشفيات جراحة المخ والأعصاب بمدينة السادس من أكتوبر، حيث تخضع حالياً لمتابعة من قبل الأطباء داخل العناية المركزة التي قد تستمر فيها إلى نحو 10 أيام تحت الملاحظة.


يشار إلى أن الأمر بدأ بآلام حادة في الرأس شعرت بها الشقيقة الكبرى لزينة بدون سابق إنذار، وذلك أثناء تواجدها في مدينة العلمين التى سافرت إليها مؤخراً، مما استلزم عمل فحوصات طبية بسرعة للوقوف على سبب تلك الآلام التي عانت منها نسرين أخت الفنانة زينة، بشكل مفاجئ وبعد إجراء الفحوصات تأكد وجود نزيف في المخ.


جدير بالذكر أن محكمة جنح العلمين كانت قد قضت في شهر يونيو الماضي، بمعاقبة شقيقة الفنانة زينة بالحبس مع الشغل لمدة 6 أشهر، لإدانتها بالتعدي على موكله "الفنان أحمد عز"، داخل فندق بالساحل الشمالي، مع إلزامها بدفع كفالة 1000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.

كما شمل الحكم معاقبة شقيقها بغرامة قدرها 10 آلاف جنيه، مع إلزام كل منهما بدفع 10 آلاف جنية للفنان أحمد عز على سبيل التعويض المدني المؤقت.


 

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