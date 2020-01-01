حماية المستهلك: إحالة الصفحات التي تحجب السعر للنيابة خلال أيام

قال الدكتور أحمد سمير، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك الجديد، نظم التجارة عن بعد، ووضع عقوبات شديدة لها، وأعطى للمستهلك حق استرجاع واستبدال السلع خلال 14 يوم.





وناشد "سمير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الإثنين، المستهلكين بتجنب الصفحات الوهمية التي تهدف لخداع المواطنين، منوهًا بأنه سيتم الإعلان عن الصفحات التي لم تلتزم والتي تم ضبطها وإحالتها للنيابة خلال أيام.





وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن شركات المحمول التي تقدم خدمات الكول تون وغيرها لابد أن يتم على مرحلتين، باختيار الخدمة والتأكيد عليها، مؤكدًا أن حق المعرفة بجميع خواص السلع حق أصيل للمستهلك.





وتابع "سمير"، أن أي شخص يقوم ببيع منتجات عن بعد يخضع لقانون حماية المستهلك، موضحًا أنه تم رصد عدد من الصفحات مصرة على عدم عرض مواصفات السلع وسعرها بوضوح، وسيتم إعلان أسماءها خلال أيام واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وتحذير المواطنين من التعامل معهم.





وفي تصريحات صحفية سابقة، قال الدكتور أحمد سمير، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أهدى الشعب المصري قانون حماية المستهلك الجديد لسنة 2018، وهو من أقوى قوانين حماية المستهلك في العالم، مشيرًا إلى أنه بعد ذلك يأتي الدور علينا كجهاز حكومى أنشأته الدولة لحماية المستهلك بتفعيل هذا القانون لحماية المستهلك بالشكل المناسب.





وأضاف «سمير»، أن جهاز حماية المستهلك يعمل على ثلاثة محاور رئيسية لحل جميع مشاكل المواطنين، بما يتوافق مع استراتيجيات الدولة 2030 التنمية المستدامة.





وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك أنه لا بد من توعية جميع المواطنين وتعريفهم بأهمية قانون حماية المستهلك والتواصل مع الجهاز والحصول على حقه كاملًا، بالإضافة إلى حل جميع الشكاوى للمستهلك بشكل سريع، مشيرًا إلى أن الجهاز مر بظروف غير طبيعية خلال الأربع أشهر الماضية بسبب جائحة فيروس كورونا.



