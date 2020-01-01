اتحاد الكرة يطلب من الكاف معاملة الكونفدرالية مثل دوري الأبطال

طلب اتحاد الكرة المصري من الاتحاد الإفريقي (كاف) بمعاملة بطولة الكونفيدرالية مثل بطولة دوري الأبطال في أي قرار يتعلق بنظام اقامة مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي.





وأرسل الاتحاد المصري خطاب يتضمن أنه في حالة إصرار الكاف على إقامة الدور قبل النهائي للكونفيدرالية فقط من مباراة واحدة، فلابد من إقامتها في بلد محايد تحقيقا للعدالة وعدم تمييز أحد الطرفين على حساب الآخر، حسب ما ورد في الحساب الرسمي لاتحاد الكرة.





وتعتبر مصر هي البلد الوحيدة التي تقدمت بطلب استضافة الدورين قبل النهائي والنهائي لبطولة الأبطال رسميا للكاف بعد اعتذار الكاميرون، كما أسند الكاف من قبل مهمة تنظيم الدورين قبل النهائي والنهائي للكونفيدرالية إلى المغرب رغم مشاركة فريقين منها في الدور قبل النهائي.