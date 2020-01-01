بايرن ميونخ يستعد لدوري الأبطال بفحص طبي

استأنف فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم استعداداته لبطولة دوري أبطال أوروبا وذلك بعد عطلة قصيرة.





وأجرى لاعبو الفريق الفائز ببطولتي الدوري والكأس في ألمانيا، اليوم الاثنين أول فحص للكشف عن فيروس كورونا، وذلك بعد عطلة استمرت لمدة 13 يوما.





وسيخوض اللاعبون أول تدريب افتراضي غدا الثلاثاء، وسيبدأ التدريب الفعلي اعتبارا من يوم الخميس في مجموعات صغيرة، على ان يتم أول تدريب للفريق كاملا يوم الأحد المقبل.





ويسعى بايرن بقيادة مديره الفني هانزي فليك إلى الوصول إلى المباراة النهائية للبطولة التي ستقام في لشبونة في الثالث والعشرين من أغسطس المقبل.