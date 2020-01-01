عادل حمودة وزوجته وابنته ينعون شقيقة الإعلامية سناء منصور

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:31 م
بوابة الفجر
نعى الكاتب الصحفي عادل حمودة رئيس مجلس تحرير جريدة الفجر وزوجته ناهد حبشي وابنته مي حمودة، بمزيد من الحزن والأسى، والدة الإعلامية ريهام السهلي وشقيقة الإعلامية الكبيرة سناء منصور التي وافتها المنية أمس بأحد المستشفيات بالمهندسين.

ويتقدم الكاتب الكبير عادل حمودة، بأحر عبارات المواساة لأسرتها وذويها، داعيا المولى عز وجل أن يرحمها ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم عائلتها وأحبابها الصبر والسلوان.

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