غدًا.. انعقاد ندوة مستقبل الصناعات الغذائية في مصر إلكترونيًا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 04:47 م
غرفة الصناعات الغذائية
غرفة الصناعات الغذائية
الفجر الاقتصادي
تعقد غرفة الصناعات الغذائية برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي غداً الثلاثاء، ندوة إلكترونية تحت عنوان: "مستقبل الصناعات الغذائية فى مصر ... الفرص المحلية والآفاق العالمية" عبر تطبيق زووم، بالتعاون مع المجلس الدولي للصناعات الصغيرة (ICSB) وبمشاركة الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، ويدير الندوة المهندس أحمد عثمان  رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB).


وتهدف إلى إلقاء الضوء على على الفرص التي تولدت لقطاع الصناعات الغذائية على المستوى المحلي والدولي بعد جائحة كورونا وبالرغم من آثارها السلبية، وكذلك فرص القطاع على المستوى المحلي والإقليمي والدولي لمرحلة مابعد جائحة كورونا. 

وتأتي هذه الندوة في إطار ما تقوم به الغرفة من مجهودات لتقديم خدمات متميزة للسادة الأعضاء من شأنها النهوض بالصناعات الغذائية، خاصة على مستوى الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم ، وسعياً من الغرفة لرفع الوعي ونقل الخبرات وتبادل وجهات النظر بين أصحاب المصلحة. 

وتعقد الندوة بالتعاون مع المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة (ICSB) وهو مجلس دولي معني  بتعزيز ونمو وتطوير الشركات الصغيرة في جميع أنحاء العالم. ويجمع بين المعلمين والباحثين وصانعي السياسات والممارسين دولياً لتبادل المعارف والخبرات في مجالات تخصصهم من خلال المنشورات والبرامج وورش العمل والدورات التدريبية والشهادات.

يشارك في الندوة  المهندس هانى برزى  رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، و سيف ثابت الرئيس التنفيذي لشركة جهينة ونائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية، وأحمد العيوطي  العضو المنتدب لشركة أجا للتصنيع الزراعي ورئيس شعبة الخضر والفاكهة بغرفة الصناعات الغذائية.


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