موعد مباراة آرسنال ضد تشيلسي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

ينتظر عشاق الكرة الإنجليزية والعالمية مواجهة قوية من العيار الثقيل تجمع بين نادى أرسنال أمام نظيره نادى تشيلسي يوم السبت 1 أغسطس فى نهائي بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي.









ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت 1 أغسطس المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن وتذاع على قناة بي أن سبورت 2 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة كأس الإتحاد الإنجليزي فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.









يذكر أن نادى أرسنال قد عبر الي المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نظيره نادى مانسشتر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لاشئ ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس إنجلترا فى المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ويمبلي الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.









بينما صعد نادى تشيلسي الي المباراة النهائية بعد الفوز على حساب نظيره نادى مانسشتر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.



