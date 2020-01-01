مئات القتلى جراء الفيضانات فى الهند ونيبال

أعلنت السلطات في الهند ونيبال، عن مصرع 189 شخصا ونزح أكثر من 4 ملايين شخص من منازلهم، بسبب الفيضانات المدمرة التى ضربت ولاية آسام.

ووفقًا للشرطة في نيبال، لقي نحو 110 أشخاص مصرعهم، بينما أُصيب 100 آخرون، بعدما اجتاحت الفيضانات المدمرة والانهيارات الأرضية المنازل ودمرت الطرق والجسور، وأدت إلى نزوح مئات الأشخاص فى 26 مقاطعة من أصل 77 مقاطعة فى البلاد.

وقد أفادت قناة "سكاى نيوز" البريطانية، بأن نحو 28 مقاطعة بولاية آسام، تضررت لتصبح الفيضانات التى تجتاح الولاية هى الأسوأ فى السنوات الأخيرة، وتسببت الفيضانات فى تشريد أكثر من 50 ألف شخص من منازلهم، وتم نقلهم إلى 649 معسكر إغاثة أقامته الحكومة الهندية، فى حين غمرت مياه الفيضانات 3 آلاف قرية ودمرت 130 ألف هكتار من الأراضى الزراعية.

وكانت اللجنة المركزية للمياه فى الهند، أصدرت تحذيرا شديدا من وقوع فيضان، حيث حذرت من تواصل ارتفاع مياه نهر براهمابوتر، أحد أكبر أنهار قارة آسيا، حتى مساء اليوم.