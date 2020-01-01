وزيرة الصناعة: أزمة كورونا أظهرت أهمية التكنولوجيا وتطبيقاتها

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن أزمة انتشار فيروس كورونا أظهرت الأهمية الكبيرة للتكنولوجيا وتطبيقاتها المتنوعة في نمو الاقتصاد العالمي والمحلي وتسيير الاعمال الخاصة بالمشروعات المختلفة والتوسع في استخدام التسويق الالكتروني والبيع من خلال المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات أو الأسواق المشهورة وكذا التواصل مع العملاء المستهدفين من خلال المواقع الالكترونية او أجهزة المحمول.

وأضافت، أنه كلما زاد الاعتماد علي التطبيقات التكنولوجية في إتاحة الخدمات المختلفة سواء الحكومية أو الخاصة كلما أدى ذلك إلى انخفاض معدلات التأثر الاقتصادي بأنتشار هذا الفيروس بالإضافة الي مساعدة المواطنين على الحصول على الخدمات المختلفة دون حاجة إلى التنقل إلى مكان تأدية الخدمة وهو ما سيساهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي المحققة وكذا التيسير على المواطنين من خلال تلقيهم مختلف الخدمات في أمان.

وجاء ذلك في كلمتها الافتتاحية لمؤتمر اطلاق مبادرة مستقبل رقمي الذي يقيمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع شركة مايكروسوفت و شركة فايبر مصر سيستمز وبحضور كل من الاستاذ هشام توفيق وزير قطاع الاعمال و المهندس ابراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية و المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات .

وتهدف مبادرة مستقبل رقمي الي مساعدة وتمكين الشركات المتوسطة والصغيرة في مصر من مواكبة التحول الرقمي ونشر خدمات ومنتجات هذه الشركات وتسويقها عن طريق الانترنت والتطبيقات التكنولوجية الحديثة.

وأشارت نيفين جامع الي ان جهاز تنمية المشروعات أدرك أهمية هذا التحول الرقمي سواء في الخدمات المتاحة منه لعملائه أو إتاحة تمويل ودعم فني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يمكنها من إستخدام التطبيقات الحديثة وتقديم جزء من خدماتها من خلال الاقتصاد الرقمي.

وأضافت بأن الجهاز قام بتنفيذ العديد من المبادرات في هذا المجال، حيث تم إتاحة تقديم مجموعة من الخدمات غير المالية (برامج ريادة الأعمال التي يتم تنفيذها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية) من بعد حيث يتم إتاحة تلك البرامج التدريبية من خلال الانترنت والبرامج الحديثة وسوف يتم التوسع خلال الفترة القادمة لتقديم مجموعة أخرى من الخدمات غير المالية اعتمادا على التطبيقات التكنولوجية.

كما يعمل الجهاز علي اتاحة اليات تكنولوجية تمكن أصحاب المشروعات الصغيرة والشباب بالتقدم للحصول على تمويل لمشروعاتهم الجديدة او القائمة من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز، كما قام الجهاز باتخاذ الخطوات التنفيذية لتفعيل قيام عملاء الإقراض المباشر بسداد الأقساط من خلال الوسائل التكنولوجية عن طريق شركة متخصصة في هذا المجال بهدف التيسير على عملائه.

بالإضافة الي تصميم منتج تمويلي موجه لأصحاب المشروعات الصغيرة لدعم عمليات التحول الرقمي في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدعمها بأجهزة الحاسب الالي أو البرامج والأنظمة التكنولوجية التي ستساعد هذه المشروعات علي الاستمرار وتقديم خدماتها بشكل افضل.











