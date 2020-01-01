روجينا تغازل جمهورها بأحدث ظهور لها وتشعل "إنستجرام" بإطلالتها

نشرت الفنانة روجينا، صورة لها عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وظهرت "روجينا" في الصورة وترتدي بلوزة لونها light green ليت جرين وإعتمدت علي مكياج خفيف وتسريحة شعر بسيطة حيث ربطت بعض من شعرها البني الكيستتائي للخلف، وظهرت مبتسمة إبتسامة رقيقه تنم عن رقة ملامحها ونعومه شخصيتها.

وعلقت"روجينا" علي الصورة قائلة:" last photoshoot for elle arabia" أحدث صورة ملتقطة لي"حيث أبهرت جمهورها بتلك الصورة.

وتبادل جمهور"روجينا" معها التعليقات قائلين: "صباح الرقة والجمال، صباح القمر، أحلي روجينا في الدنيا"، وتفاعل عدد من النجوم علي الصورة.

يذكر أن روجينا خاضت السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" غلذي تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي جسد شخصيته الفنان محمد رمضان.

وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي.