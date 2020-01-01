أعراض جديدة تدل على إصابتك بفيروس كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:33 م
كورونا
كورونا
مارينا بشارة
يكتشف العلماء يوما بعد يوم، أعراضا وخصائص جديدة لفيروس كورونا، وقد ظهرت في الفترة الأخيرت علامتين جديدتين للفيروس مرتبطين بالجهاز العصبي للجسم.

وترصد "الفجر" في السطور التالية، تفاصيل الأعراض الجديدة لفيروس كورونا:

أعراض نفسية:

كشفت دراسة دولية بقيادة باحث في كلية الطب بجامعة سينسيناتي، أن الحالة المزاجية أو القلق المكتئب تعتبر علامة علي أن الفيروس يؤثر على الجهاز العصبي المركزي.

وبحسب الدراسة فإن الإعراض العصبية ترتبط بفقدان حاستي الشم والتذوق، بدلا من المؤشرات الأكثر حدة لفيروس كورونا الجديد مثل ضيق التنفس أو السعال أو الحمى.

وأكد سيدغات، من جامعة سينسيناتي بالولايات المتحدة الأمريكية أن الكرب النفسي (المزاج أو القلق)، قد يوضح مدي تغلغل SARS-CoV-2، الفيروس الذي يسبب»كوفيد-19«، في الجهاز العصبي المركزي.
طفح جلدي داخل الفم:

أعلن الأطباء في إسبانيا عن وجود عرض خطير لدي مصابين بفيروس كورونا، وهو الطفح الجلدي داخل الفم، وقد أوضح طبيب الأمراض الجلدية الأمريكي، أن الطفح الجلدي يعرف اسم إينانثيم، ومرتبط بحالات كوفيد 19.

وأكدت الدكتورة ميشيل جرين بمستشفى لينوكس هيل في مدينة نيويورك، أن الطفح الجلدي على الأغشية المخاطية"، أمر شائع جدًا في المرضى الذين يعانون من الالتهابات الفيروسية مثل جدري الماء وأمراض اليد والقدم والفم.
 
الطفح الجلدي على الجسم:

أوضح الأطباء أن الطفح الجلدي يمكن أن يكون المؤشر الوحيد علي الإصابة بفيروس كورونا، حيث أكتشفوا ثلاثة أنواع من الطفح الجلدي لدى أشخاص مصابين، ليندرج ضمن أعراض فيروس كورونا.

ووفق الدراسة التي أجرها علماء في جامعة "كينغز كوليدج لندن" البريطانية، أن نسبة المصابين بعرض الجدري تصل إلى 8.8%، كما كانوا يعانوا من أعراض فيروس كورونا الأخرى مثل السعال والحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

فقدان حاسة الشم والتذوق:

وفي شهر مايو الماضي، أعلنت منظمة الصحة العالمية ضم أعراض فقدان حاستي الشم والتذوق ضمن قائمة أعراض فيروس كورونا، حيث تدل هذه الاعراض علي وجود التهابات بالجهاز التنفسي بسبب الفيروسات مثل فيروس كورونا المستجد وعادة تكون مصحوبة بالأعراض المعروفة مثل الحمي والسعال.

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