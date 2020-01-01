قطاع "البنوك " يقود سوق الأسهم السعودية للهبوط 0.62% في ختام التعاملات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:25 م
سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير


أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع متأثراً بهبوط أغلب القطاعات بقيادة البنوك والطاقة والمواد الأساسية، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي ، و انخفض أداء المؤشر العام بنسبة 0.62% إلى مستوى 7377.36 نقطة ليفقد نحو 45.87 نقطة.

وتصدر الارتفاعات  بسوق السعودية اليوم سهم صدق بنسبة 9.93%، تلاه سهم إم آي إس بنسبة 6%، كما ارتفع سهم سيسكو بنسبة 4.20% ، بينما تصدر سهم الشرقية للتنمية 5.64%، تلاه سهم نسيج  بنسبة 4.62%، ثم سهم الفخارية  بنسبة 4.56%.

وقطاعياً ، فقد تراجع قطاع المواد الأساسية بنحو 1.21% ، كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 0.37%، وانخفض قطاع البنوك بنسبة 0.21%.

وإرتفعت السيولة مقارنة بجلسة أمس لتصل إلى 8.36 مليار ريال، مقابل  5.5 مليار ريال، كما إرتفعت أحجام التداول لتصل إلى 419 مليون سهم مقابل 273.943 مليون سهم موزعين على 394.8 ألف صفقة مقابل 278  ألف صفقة.

وتصدّر دار الأركان التداولات بنحو 51.5 مليون سهم، وسيطر سهم الأسماك على السيولة بنحو 387.86 مليون ريال.

وعلى صعيد السوق الموازي- نمو فقد سجل تراجعاً بنحو 7.78%، بوصوله لمستوى 7669 نقطة، ليفقد نحو 647 نقطة ، وتصدر التراجعات بالموازي سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 14.7%، في ظل غياب للارتفاعات.

وأنهى سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد، على تراجع هامشي متأثراً بهبوط قطاعات الطاقة والمواد الأساسية والاتصالات.

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