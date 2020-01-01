ستاندرد آند بورز: 100 مليار دولار زيادة في ديون حكومات الخليج خلال 2020

قالت Standard And Poor's Global للتصنيفات الائتمانية إنها تتوقع أن يرتفع دين حكومات دول الخليج برقم قياسي يبلغ حوالي 100 مليار دولار هذا العام، في ظل تنامي متطلبات التمويل بسبب أزمة فيروس كورونا وانخفاض أسعار النفط. هذا وتقدر الوكالة أن الحكومات المركزية لدول مجلس التعاون ستسجل عجزا مجمعا بنحو 180 مليار دولار.





وقالت في بيان "استناداً لافتراضاتنا الخاصة بالاقتصاد الكلي، نتوقع أن تشهد ميزانيات حكومات مجلس التعاون الخليجي تدهورا حتى العام 2023".