في أقل من 5 أيام.. سعد لمجرد يتصدر النجوم العرب على تطبيق أنغامي

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:22 م
سعد لمجرد
سعد لمجرد
أحمد رمضان متولي

يواصل الفنان المغربي سعد لمجرد الحفاظ على الصدارة بأغنيته الجديدة عدى الكلام حيث تصدرت التوب العربي على تطبيق أنغامي في أقل من 5 أيام.

 

"عدى الكلام" كتب كلماتها أمير طعيمة ، لحنها عزيز الشافعي وووزعها توما، أما إخراج الكليب فلحكيم غراب.

 

 ومن الملفت أنّه، وبعد أقل من 48 ساعة على صدور الأغنية، قام لمجرّد بمشاركتها مع متابعيه عبر ستوري من إنستغرام أنغامي، وذلك احتفالاً باحتلال عدّى الكلام المرتبة الاولى في مصر، معبّرًا عن حبه وشكره لمنصة أنغامي.

 

الجدير بالذكر أن أنغامي هو منصة رقمية  للموسيقى متوفر على كل أنظمة التشغيل والأول من نوعه في الشرق الأوسط، حيث أنه يحتوي على أكبر موسوعة من الأغاني.

 

 وتُعتبر اليوم أنغامي المنصّة الموسيقيّة الأولى والرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع مكتبتها الموسيقيّة الضخمة الّتي تحتوي على أكثر من 30 مليون أغنية متوفّرة لأكثر من 80 مليون مستخدِمًا.

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