7 قواعد لاختيار الأزياء المناسبة لك عند التسوق

نقدم لك في ما يلي أهم القواعد الذي يجب عليك آنستي اتباعها قبل عملية التسوق واختيار القطع المبهرة لتتمكني من الاختيار الصحيح والتنسيق المثالي لمظهر يتناسب مع عمرك بصورة مميزة.





فترة الشباب والمراهقة من أجمل المراحل التي تمر بها الفتيات، وأكثر ما يجذبهن ويعني لهن في ذلك الوقت هو استشعار أنوثتهن والظهور بصورة خلابة وعصرية، لذا نعلم جيداً آنستي بأنك دائماً تحاولين البحث والتوغل في عالم الموضة والأزياء لتختاري الأنسب لك ولتظهري كالنجمات، ولكن ليست هذه القاعدة الهامة التي يجب عليك اتباعها لتحسين مظهرك، فالأهم هو اختيار المظهر المناسب لك ولعمرك ولشخصيتك ومعرفة أهم القواعد الأساسية التي يجب عليك اتباعها لاختيار الملابس الصحيحة.





نُقدم لك في ما يلي أهم القواعد الذي يجب عليك آنستي اتباعها قبل عملية التسوق واختيار القطع المبهرة لتتمكني من الاختيار الصحيح والتنسيق المثالي لمظهر يتناسب مع عمرك بصورة مميزة:





- المظهر المناسب ليس بالأمر الصعب

تقول مستشارة المظهر ومصممة الأزياء ومحللة الألوان سنا داوود: آنستي الجميلة، الوصول لإطلالة تناسبك ليس بالأمر الصعب أو السهل، فقط عليك معرفة مميزات جسمك وإبرازها وإخفاء العيوب بأناقة لتتمكني من الحصول على مظهر يتوافق مع شخصيتك ويتناسب بصورة رائعة مع عمرك المشرق، ولكي تتمكني من ذلك سأضع بين يديك أهم القواعد والنصائح التي يجب عليك الاعتماد عليها، وستجدين أن هذه القواعد ستحدث فرقاً كبيراً في مظهرك.





أهم القواعد للملابس المناسبة للفتيات:





- افهمي جسمك:

تعرفي على شكل جسمك من خلال معرفة طولك ووزنك وما يناسبهما من قصات مختلفة وخامات الأقمشة المناسبة، فهناك خامات تظهر عيوب الجسم كقماش الجارسيه إذا كنت ممتلئة وخامة القطيفة التي تعطي إيحاء بزيادة الوزن.





- مراعاة اختيار النقوش:

تذكري أن نقوش وطبعات الأقمشة أو الرسمات على الـ"تي شيرتات" مثلاً قد تظهرك بمظهر أنيق إذا تم اختيارها بشكل صحيح يتناغم ويتماشى مع شكل الجسم أو قد تظهرك بمظهر غير لائق وأنيق، فإذا كنت قصيرة القامة وصاحبة جسم مثالي اعتمدي الأقمشة المقلمة ذات الخطوط الطولية، حيث ستظهرك أكثر طولاً، ولا تبرز قصر القامة، كذلك ابتعدي عن الأقمشة ذات النقوش الكبيرة، واعتمدي النقوش الصغيرة الناعمة، وإذا كنت من عشاق الـ"تي شيرتات" فاعتمدي نفس النصائح.





- معرفة اللون الصحيح:

آنستي مهم مراعاة عمرك فأنت في عمر الزهور ابتعدي قليلاً عن الألوان الداكنة واعتمدي تدريجياً الألوان الفرحة والزاهية التي تتناغم مع بشرتك.





- استخدمي الحيل الذكية:

إذا أردتِ ارتداء لون ولم يناسبك، فذلك ليس بمشكلة، ارتديه وضعي "سكارف" بلون يتناغم مع بشرتك على عنقك قريباً من الوجه، فالمهم أن تكوني سعيدة.





- قومي بإخفاء عيوب جسمك بالإكسسوارات:

الإكسسوارات جزء لا يمكن فصله عن الملابس، لذلك تعرفي على الإكسسوارات التي تناسبك من حيث الشكل واللون وكيفية إخفاء عيوب جسمك من خلالها بأناقة، مثلاً: إذا كنت عريضة المنكبين، اعتمدي السلسال الطويل، فهو يعطي إيحاء بلم المنكبين وإعطائها توازناً مع باقي الجسم.





- الملابس المناسبة حسب الوقت:

تذكري آنستي الأنيقة أن أناقتك تكتمل بارتداء كل ستايل في وقته المحدد، فستايل الصباح هادئ وبارد مثله، واعتمدي الملابس ذات القصات الخفيفة وألوان بدرجات فاتحة تناسبك وتظهرك أكثر حيوية.





- الحذاء المناسب:

الأناقة لا تكتمل إلا بحذاء أنيق، لذا اعتمدي الأحذية التي تناسب شكل جسمك وتزيدك أنوثة.