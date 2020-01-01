بعد تراجع 4 جلسات .. مؤشر سوق البحرين يصعد 0.17% في ختام التعاملات

















وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.86% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.36%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، فيما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.21%.

أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1293.42 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعها لأربع جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 250.3 ألف درهم.