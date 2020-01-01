بعد تراجع 4 جلسات .. مؤشر سوق البحرين يصعد 0.17% في ختام التعاملات

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:16 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير


أنهي سوق البحرين المالي،  تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1293.42 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعها لأربع جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 250.3 ألف درهم.


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.86% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.36%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، فيما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.21%.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 21 ساعة

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

منذ حوالي 4 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ يوم

بعد العودة للنظام القديم.. مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عبدالله جمعة يصنع أزمة جديدة في الزمالك

منذ ساعتين و 33 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

سموحة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي

منذ ساعة و 12 دقيقة

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 8 ساعات

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

منذ ساعة و 17 دقيقة

فرجاني ساسي يحدد شرطه الوحيد للتجديد مع الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ يوم

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

مؤشرسوق البحرين المالي يصعد 0.58% في ختام جلسة اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.11% في ختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.14% بختام التعاملات

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.04% في ختام تعاملات اليوم

مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.04% في ختام تعاملات اليوم

سوق البحرين المالي يربح 3.1 نقطة في ختام التعاملات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
02:55 م

نشوب حريق في كشك بجوار مستشفى العجوزة

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

11:46 ص

"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

03:15 م

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

سموحة يكثف مفاوضاته للتعاقد مع نجم الأهلي

03:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً