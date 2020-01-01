بعد تراجع 4 جلسات .. مؤشر سوق البحرين يصعد 0.17% في ختام التعاملات
الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:16 م
نيفين سمير
أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، علي ارتفاع ، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.17% رابحاً 2.25 نقطة ليغلق عند مستوى 1293.42 نقطة، للمرة الأولى بعد تراجعها لأربع جلسات متتالية، وبلغ حجم التداول 2.5 مليون سهم بقيمة 250.3 ألف درهم.
وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 6.86% مدفوعاً بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.82%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة نمو 1.33% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 1.36%، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 0.33%، فيما تراجع سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 1.21%.
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