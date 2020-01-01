تيّام قمر في رحلة استجمام

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:16 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

نشر الفنان تيام قمر، صورة له وذلك عبر الإستوري الخاصة بيه في صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ظهر فيها خلال رحلة استجمام صيفية على إحدى الشواطئ.

 

وخاض "تيام " في السباق الرمضاني بمسلسل "خيانة عهد'' آخر عمل جمع بين يسرا وتيام قمر وتم عرضه في السباق الرمضاني الماضي ، وتدور أحداث خيانة عهد حول سيدة تدعى عهد والتي تجسدها الفنانة يسرا، وتتعرض للعديد من المؤامرات من أشقائها وموت ابنها هشام الذي يجسده الفنان خالد أنور.

 

وشارك في بطولته كل من يسرا، خالد سرحان، عبير صبري، تيام مصطفى قمر، خالد أنور، هنادي مهنى، جومانا مراد، وآخرون،تأليف أحمد عادل سلطان، أمين جمال، إخراج سامح عبد العزيز.

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