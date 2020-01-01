"الفجر الرياضي" يكشف عن طلب صالح جمعة للسويسري فايلر ورد فعل المدرب

الإثنين 20/يوليه/2020 - 03:15 م
صالح جمعة وفايلر
صالح جمعة وفايلر
محمد الصو
كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها صالح جمعة لاعب الفريق مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، خلال الساعات الماضية.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي"، أن اللاعب طالب المدير الفني بمنحه فرصة المشاركة ولو لدقائق خلال مواجهة سموحة الودية، خاصةً بعد مشاركته وعودته للتدريبات الجماعية.

وتابع: "فايلر منح اللاعب وعدًا بمشاركته بالمباراة، حسب مجرياتها، من أجل العودة لإثبات ذاته، على أن يقوم بتأدية جميع مهامه بالشكل المطلوب".

وقام فايلر، بمطالبة اللاعب بالمزيد من الجهد، موضحًا له أنه سيشارك في مباراة سموحة استعدادًا للدوري، استعدادًا لاستئناف الدوري العام.

وكان النادي الأهلي، أعلن عن تأجيل مباراة سموحة، لمدة 24 ساعة لتقام الجمعة المقبلة بدلًا من الخميس المقبل على ملعب التتش بالجزيرة.

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