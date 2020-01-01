رضا عبد العال يكشف أفضلية ميسي على رونالدو

كشف رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أفضلية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على نجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو، من خلال تصريحات إذاعية.









وأكد عبد العال، أنه من السهل على لاعب كرة القدم، أن يصبح مثل رونالدو، لكن من الصعب أن يصبح مثل ميسي، في إشارة إلى الموهبة الفكرية التي يتمتع بها الأخير.









وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج "ملعب 9090" الذي يذاع على الراديو 9090 مع الإعلامي ابراهيم فايق: "مهارة ميسي أعلى بكثير من مهارة رونالدو".









وأضاف: "رونالدو اللاعب الأفضل في العالم، لكن ميسي خارج المقارنة، لأنه موهوب بالفطرة".









وأتم: "من السهل أن يصبح اللاعب مثل رونالدو، فهو وصل لتلك المكانة بالاجتهاد والعمل، ويقوم زملائه بمساعدته، إلا أن ميسي موهوب بالفطرة".



