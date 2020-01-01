6 نصائح هامة لمعالجة احتباس الماء في الجسم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:15 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يعاني معظم الأشخاص من مشكلة احتباس الماء في الجسم في مرحلة ما من حياتهم. تتعدد أسباب هذه المشكلة الصحية والعوامل المؤثرة فيها، ولذلك فإن التشخيص الصحيح للأسباب يساعد في اختيار العلاج المناسب.

تغير مستوى الهرمونات في جسم المرأة قبل موعد الطمث هو أحد أبرز أسباب احتباس الماء في الجسم. كما تساهم حبوب منع الحمل في تفاقم هذه المشكلة الصحية، فضلاً عن أن النظام الغذائي الغني بالملح والكربوهيدرات يزيد من احتمالات احتباس الماء في الجسم.

ثمة عوامل أخرى مسببة أيضاً لاحتباس الماء في الجسم، أبرزها الجلوس لفترات طويلة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين يسافرون كثيراً، بحيث تتجمع السوائل في القدمين، مما يعرقل الدورة الدموية. ولا ننسى طبعاً أن تناول أدوية ارتفاع ضغط الدم أو السكري أو الشرايين، وبعض أنواع مضادات الالتهابات المسكنات تزيد من احتمال احتباس الماء في الجسم.

طرق معالجة احتباس الماء في الجسم
1- التخفيف من استهلاك الملح (الصوديوم)، علماً أن مصادر الصوديوم لا تقتصر فقط على ملح الطعام، بل تتعداه إلى الوجبات السريعة وصلصة الصويا والمكسرات المملحة.

2- شرب كميات كافية من المياه خلال اليوم للمساعدة على التخلص من السوائل المحتبسة في الجسم، لأن جفاف الجسم يجعله يحتفظ بماء إضافي لتعويض نقص الماء.

3- ممارسة الرياضة بانتظام.

4. تناول الأطعمة الغنية بالمغنسيوم مثل الحبوب الكاملة، والبقوليات، والشوكولا الداكنة، والخضروات ذات الأوراق الخضراء إضافة إلى البوتاسيوم (الموجود في الموز والأفوكادو والبطاطا الحلوة). كما يوصى بتناول الأطعمة الغنية بالفيتامين B6 (الموز، والجوز)، لأنها تساعد على خفض نسبة احتباس الماء في الجسم.

5- تجنب الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات المكررة مثل الدقيق الأبيض والمعجنات والحلويات لأنها ترفع مستويات الأنسولين في الدم، مما يؤدي إلى زيادة امتصاص الصوديوم في الكلى.

6- تناول الأدوية المدرة للبول تحت إشراف الطبيب المختص، لأنها تساعد على التخلص من السوائل الزائدة في الجسم عن طريق التبول.

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الصحة احتباس الماء في الجسم احتباس الماء

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