ساري يعلن قائمة يوفنتوس لقمة لاتسيو

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه التي اختارها لمواجهة ضيفه لاتسيو مساء اليوم الأحد في قمة مباريات الجولة الرابعة والثلاثين من مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".





قائمة فريق السيدة العجوز شهدت غياب كلا من بيرنارديسكي بسبب الإيقاف وكيليني لعدم الجاهزية، فيما شهدت عودة خوان كوادرادو.





وضمت القائمة كلا من :-





حراسة المرمى : تشيزني - بينسوجليو - بوفون





خط الدفاع : دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني - ديميرال - ويسلي





خط الوسط : بيانيتش - أرون رامزي - ماتويدي - رابيو - بينتانكور - مواتور





خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - دوجلاس كوستا - كوادرادو - هيجوايين - أوليفيري - زاني.







