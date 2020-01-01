محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:11 م
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ريهام على
أعلن الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إزالة 224 حالةٍ تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمختلف مراكز المحافظة، في إطار الموجة الـ16 لإزالة التعديات، لاسترداد حق الشعب والحفاظ على المال العام. 

وأوضح في بيان اليوم، أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع قوات الشرطة قد تمكنت من إزالة 118 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 154 فدانًا و20 قيراطًا و4 أسهم، بالإضافة إلى 106 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 16247 مترًا من أراضى أملاك الدولة، حتى الآن، شملت إزالة 24 حالات تعدٍ بالزراعة على مساحة 68 أفدنة و15 قيراط و8 أسهم من أراضي أملاك الدولة بمركز الفيوم، و15 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 159 مترًا بقرى المركز. 

وكشف محافظ الفيوم، عن إزالة حالتي تعدٍ بالزراعة بمركز إطسا على مساحة 10 أفدنة و10 قراريط، و60 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 15046 مترًا، وفي مركز يوسف الصديق تم إزالة 44 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة 39 فدانًا و4 قراريط و7 أسهم، و7 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 96 مترًا. 

وأضاف، أنه تم إزالة حالة تعدٍ واحدة بالزراعة على أملاك الدول بمركز طامية على مساحة 33 فدانًا و22 قيراطًا و6 أسهم، و7 حالات تعدٍ بالبناء على مساحة 550 مترًا، أما فى مركز سنورس فقد تم إزالة 17 حالة تعدٍ بالبناء على مساحة 396 مترًا، وفي مركز أبشواي تم إزالة 47 حالة تعدٍ بالزراعة على مساحة فدانين و16 قيراطًا و7 أسهم من أراضي أملاك الدولة. 

وأكد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة مستمرة حتى يتم إزالة جميع التعديات بمختلف صورها بمراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة ومديرية الأمن وكافة المديريات المعنية لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولًا بأول، مشددًا على ضرورة متابعة ما تم إزالته لمنع حالات التعدي مرة أخرى، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16
محافظ الفيوم: إزالة 224 حالة تعدٍ على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ16

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