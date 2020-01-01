اتبع هذه النصائح الهامة للحصول على أفضل سعر عند بيع السيارة المستعملة

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:10 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
يسعى الكثير من المقبلين على بيع سياراتهم المستعلمة، لتسويقها في أسرع وقت ممكن وتحقيق أكبر نسبة ربح ممكنة.

وخلال الأشهر الماضية بات بيع سيارة مستعملة من الأمور الصعبة نسبيًا، نظرًا لتوقف نشاط أسواق السيارات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ولجأ قطاع كبير من الراغبين في بيع سياراتهم إلى الأسواق الإلكترونية، إذ باتت مواقع بيع السيارات عبر الإنترنت رائجة بشكل كبير بحسب العميد إبراهيم اسماعيل، مدير سوق السيارات المستعملة.

وفي الكثير من الأحيان يتم تقييم سيارات حالتها العامة جيدة للغاية بأقل من سعرها العادل، وذلك بسبب إهمال مالكيها لبعض الخطوات البسيطة السابقة لعملية البيع.

ويمكن من خلال السطور التالية، التعرف على كيفية تجهيز السيارة قبل البيع للحصول على أفضل سعر:

المصابيح
يمكن استعمال معجون الأسنان في إزالة اصفرار الأغطية البلاستيكية للمصابيح، حيث يعد من الحيل البسيطة لتنظيف غطاء المصابيح بالإضافة إلى منتجات التنظيف التي يمكن الحصول عليها من محطات التزود بالوقود.

الإطارات
تعتبر الإطارات من أكثر الأجزاء أهمية في السيارة، لذا عليك تنظيفها جيدًا من الشوائب العالقة بها وتلميع الجنوط بشكل كامل حتى يبرز رونق السيارة.

بريق الطلاء
يجب استخدم السوائل المخصصة لتلميع طلاء السيارة "البوليش"، وتجنب مساحيق الغسيل المنزلية والصابون لأنها تؤثر على لمعان طلاء السيارة.

مقصورة السيارة
يجب مراعاة تنظيف فرش السيارة من الداخل وتغيير دواسات السيارة إذا كانت متهالكة وتنظيف أرضية السيارة جيدا.

موسم الكساد
تجنب أن تعرض سيارتك في مواسم كساد سوق بيع السيارات المستعملة، نظراً لانخفاض طلب الشراء في تلك الفترة حتي لا يتم تقيم سيارتك بأقل مما تستحق ويكون في الغالب في فصل الشتاء حسب ما أعلن خبراء الاقتصاد.

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