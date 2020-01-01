تفاصيل إنتاج مصر للقاح كورونا الصيني حال ثبوت فاعليته

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:03 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل لقاء وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مع السفير الصيني بالقاهرة، موضحا أنه تم عقد مباحثات أولية لدراسة إمكانية الشراكة بين مصر والصين لإنتاج اللقاح الصيني لفيروس كورونا فور إنتاجه وثبوت كفاءته، بحيث تصبح مصر مركز لتصنيع هذا اللقاح في القارة الأفريقية.

وأشار خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إلى أن شركة "فاكسيرا" هى من ستقوم بتصنيع اللقاح حال الاتفاق مع الصين وثبوت فاعلية اللقاح، حيث سيتم تقييم وضع خطوط الإنتاج بالشركة.

وأضاف أن اللقاح الصيني في مراحله النهائية، وفور ثبوت فاعليته سيتم الاتفاق النهائي مع الجانب الصيني على إمكانية الشراكة في تصنيع اللقاح من خلال شركة فاكسيرا وتحت إشراف حكومتي البلدين، والسفارة الصينية بمصر.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأحد، عن خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأحد، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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