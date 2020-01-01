توما يكشف لـ"الفجر الفني" كواليس تعاونه مع سعد لمجرد

طرح النجم سعد لمجرد، منذ أيام قليلة لأول مرة أغنية باللهجة المصرية تحمل عنوان "عدى الكلام" من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وكشف توما، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" عن كواليس التعاون مع لمجرد، قائلًا: " فكرة العمل مع سعد جاءت من الشاعر أمير طعيمة، ومن هنا بدءنا في إرساله عدد كبير من الأغاني، حتى استقر على أغنية "عدى الكلام" وسجلها في إحدى الاستوديوهات بفرنسا، ثم أرسل إلىَّ غنائه لأبدأ في توزيع الأغنية، والعمل على شكلها الموسيقي النهائي".

وأضاف توما: "وانتهيت من تنفيذ الأغنية في شهر، ولم أجد صعوبة في غناء سعد، باللهجة المصرية حيث قدمها بشكل جيد للغاية".

جدير بالذكر أن الأغنية حققت نجاحًا كبيرًا حيث تخطت حاجز الـ 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وتصدرت الأغنية المرتبة الثالثة عالميًا من حيث نسب المشاهدة وحصولها على أكبر عدد من الاعجابات.