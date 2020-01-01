الأهلي يشكر وزير الرياضة وأبو ريدة بعد قرارات دوري أبطال إفريقيا

وجه مسئولو النادي الأهلي الشكر لأشرف صبحي وزي السباب والرياضة وهاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بعد مجهوداتهما الكبيرة في ملف بطولة دوري أبطال افريقيا الأمر الذي منع استضافة المغرب لمنافسات دور النصف النهائي وعودة النظام القديم بلعب مباراة الذهاب أحد أيام 25 أو 26 سبتمبر المقبل وإقامة مباراة العودة أحد يومي 2 أو 3 أكتوبر في القاهرة.

واتفق أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة على تقديم مصر لطلب رسمي لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتنسيق الجهود بينهما في هذا الملف، وتكليف اتحاد الكرة بإرسال الطلب، نجحت تلك الجهود المصرية في منع المغرب من الحصول على حقوق تنظيم المباريات والتي كانت المغرب قريبة من الحصول عليها.

واستند عضو المكتب التنفيذي لكاف المغربي فوزي لقجع، على أن المغرب تقدمت مبكرا بطلب رسمي لاستضافة مباريات البطولة قبل الطلب المصري، وأن الحالة الصحية هناك أكثر استقرارا من الأشقاء في مصر، وبالفعل فإن المغرب كانت الأقرب، ولكن جهود ممثلي مصر في الكاف، منعت القرار وجعلت الكاف يقرر إعادة البطولة لشكلها الطبيعي وإقامة المباريات بطريقة الذهاب والإياب.

وخلال اجتماع لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي برئاسة كونستانت أوماري اليوم، كان القرار يتجه صوب المغرب، ولكن جهود المهندس هاني أبو ريدة بالتنسيق مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والحضور المصري المؤثر في اللجنة بتصويت محمود الخطيب رئيس الأهلي وعصام الدين أحمد عضوي اللجنة لصالح مصر، منع القرار ليتم الاستقرار في النهاية على لعب المباريات بطريقتها المعتادة، ذهابا وإيابا.

على أن يتم الاستقرار على مكان المباراة النهائية بعد نتيجة مباريات الدور قبل النهائي، وتقرر أنه في حالة وصول فريقين من دولة واحدة سيكون النهائي فيها، وفي حالة وصول فريق مصري وآخر مغربي سيتم التنسيق على إقامة النهائي في دولة محايدة.