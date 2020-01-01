الزمالك يخوض تدريباته بمعسكر برج العرب اليوم استعدادا لدوري أبطال أفريقيا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:01 م
الزمالك
الزمالك
يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك تدريباته اليومية بمعسكر برج العرب في الخامسة والنصف مساء اليوم الأثنين في اطار استعداداته الهامة لخوض منافسات دوري أبطال أفريقيا.
ويخضع مصطفى فتحي لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي لتدريبات تأهيلية في أول ظهور له بالمران بعد إتمام شفائه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ووضع الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني خطة تأهيل للاعب خلال الأيام القليلة المقبلة قبل الدخول في التدريبات الجماعية والمشاركة في المباريات الودية.
وانضم مصطفى فتحي لمعسكر الفريق بالأمس قبل ساعات قليلة من مباراة الزمالك ضد سموحة والتي انتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بمقر الإقامة ببرج العرب.
وغاب مصطفى فتحي عن التدريبات خلال الأيام الماضية بعد خضوعه للعزل المنزلي عقب التأكد من إيجابية عينية فيروس كورونا الا انه عاد بعد أيام للانتظام عقب التأكد في المسحة الثالثة من سلامته نهائياً وذلك تحت اشراف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق.
ومن المقرر أن ينطلق تدريب الفريق الأول في الخامسة والنصف مساءاً بمشاركة جميع اللاعبين المتواجدين بالمعسكر حيث تقرر أن يؤدي المجموعة التي شاركت بمباراة الأمس تدريبات استشفائية خفيفة بينما يخضع الباقي بمن فيهم مجموعة اللاعبين الشباب الى تدريبات قوية.
وأدى الفريق الكروي الأول بالنادي تدريبات استشفائية صباح اليوم الاثنين عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق بالأمس أمام سموحة.
ونجح الفريق الكروي الأول بالزمالك في حسم نتيجة الودية الأولى أمام سموحة بخمسة أهداف لهدف في المواجهة التي أقيمت بملعب مقر إقامة الفريق ببرج العرب وشهدت تألق عدد كبير من اللاعبين ما ساهم في حالة من الطمأنينة لدى الجهاز

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