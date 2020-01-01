تفاصيل جديدة في قضية منه عبد العزيز "فتاة التيك توك"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:54 م
منة عبد العزيز
منة عبد العزيز
ياسمين مبروك
عادت قضية منة عبد العزيز فتاة "التيك توك" للأذهان، بعد تصدرها مؤشرات البحث "جوجل"، حيث تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي لبيان مدى تعرض الفتاة لاعتداءات جنسية من عدمه.

قضية منه عبد العزيز 

ترجع قضية منه عبد العزيز فتاة التيك توك، إلى ظهورها عبر حسابها على إنستجرام، في فيديو، بالعديد من الكدمات على وجهها وهي تبكى، كاشفةً عن تعرضها لحادث اغتصاب وتصوير بالإكراه من صديقها بالاتفاق مع عدد من صديقاتها البنات.

وتابعت منة: "في فيديوهات اتنشرت ليا بالإكراه وضرب اغتصاب.. واحد اسمه مازن إبراهيم اغتصبنى ومصورنى بالإكراه وضاربني وعورنى في كل جسمى، واللى منزلين الفيديوهات دى بنات صحابى متفقين معاه.. كانوا متفقين مع مازن إنهم هيغتصبونى ويضربونى وهيصورونى.. أنا عايزه حقى.. مش عشان أنا يتيمة أو معرفتش العيب من الصح أو معرفتش الغلط".

تعليق المتهم 

لم يصمت الشاب مازن إبراهيم، الذي تتهمه الفتاة باغتصابها، بل خرج بفيديو عبر حسابه على "فيس بوك"، للرد، كاشفًا عن تعرضها للعديد من الأزمات العائلية والنفسية، مؤكدًا أن العلاقة بينهما كانت طيبة وعلاقة صداقة وكان يساعدها دائمًا.

وطالب إبراهيم في الفيديو برغبته في الذهاب للطب الشرعي وتوقيع الكشف عليها للتأكد من عدم تعرضه لها، كما كشف عن تعرضه لعملية ابتزاز من منة للحصول على الأموال.

ضبط الفتاة والمتهمين

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على فتاة التيك توك التي ظهرت في مقطع فيديو، اتهمت فيه شاب بالاعتداء عليها جنسيا، بالاشتراك مع آخرين.

وتعرض المتهمين للحبس، في قضية فتاة الـ"تيك توك"، على ذمة التحقيقات، ولكن المستشار حماده الصاوي النائب العام أمر باستبدال الحبس الاحتياطي للمتهمة، بأحد التدابير المنصوص عليها بالمادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزامها بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع "وزارة التضامن الاجتماعي" لـ"استضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا".

تسلم تقرير الطب الشرعي 

وفي ضوء متابعة مجريات قضية منه عبد العزيز فتاة "التيك توك"، تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بها، وفي انتظار إعلان النتيجة للرأى العام.

حبس المتهمين 45 يومًا

وجدد قاضى غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهمين في قضية فتاة الـ"تيك توك" منة عبد العزيز 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العام.

وقال "علاء مصطفى" المحامى بالنقض ودفاع "مازن إبراهيم" المتهم الرئيسي في الواقعة، إنه طلب إخلاء سبيله موكله بأي ضمان تراه المحكمة، خاصة بعدما نفى تقرير الطب الشرعي، صحة تعرض الفتاة لاعتداءات جنسية.

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