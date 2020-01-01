الأهلي يؤجل حسم صفقة باهر المحمدي.. وفايلر يتحفظ على بيكهام

الإثنين 20/يوليه/2020 - 02:31 م
فايلر
فايلر
علي نبوي
أكد أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أن الأهلي قرر تأجيل حسم صفقة باهر المحمدي، مشيرا إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر، لا يريد استعادة أحمد رمضان بيكهام من وادي دجلة.

وقال أحمد حسن عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر:"تم الاتفاق على تأجيل الصفقة للموسم بعد القادم بين مسئولي النادي الأهلي والإسماعيلي"

وأضاف: "المهندس إبراهيم عثمان لا يريد بيع اللاعب في الصيف القادم، هناك حالة احتقان داخل الإسماعيلية، في ظل بيع اللاعبين".

وتابع:" باهر المحمدي قد ينتقل لأحد الأندية الخليجية وبالتحديد في الإمارات، وهناك اتصالات خلال الوقت الحالي".

وواصل:" رينيه فايلر تحفظ على ضم أحمد رمضان "بيكهام" من وادي دجلة، والأهلي لديه بند يمنحه أحقية استعادة اللاعب".

وأكمل: "فايلر يرى أن بيكهام يلعب في وسط الملعب، وهو يحتاج لمدافع ولذلك فأن أسامة جلال الأقرب للأهلي في ظل صعوبة ضم باهر المحمدي من الإسماعيلي".

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