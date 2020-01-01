سوريا تسجل أعلى معدلات بالإصابات والوفيات اليومية بكورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في سوريا، اليوم الاثنين، تسجيل أعلى المعدلات اليومية بالإصابات المسجلة بفيروس كورونا وكذلك بعدد الوفيات فيه.

 

وسجلت وزارة الصحة السورية، 26 إصابة جديدة بالفيروس وهو أعلى رقم يومي يتم تسجيله في البلاد، وبهذه الإصابات يرتفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 522 إصابة.

 

وأكدت الصحة السورية، تسجيل 4 وفيات وهو أيضا أعلى معدل يومي للوفيات في سوريا، ما يرفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 29.

 

وأبلغت الصحة السورية، عن شفاء 10 حالات من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ما يرفع عدد المتعافين منه إلى 154.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

 وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

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