حمادة صدقي: لابد من إعادة الروح الرياضية والمنافسة الشريفة

علق حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة، على حالة الاحتقان الكبير التي تسيطر على الرياضة المصرية خلال الفترة الماضية.





وقال حمادة صدقي عبر برنامج ملعب الصقر عبر إذاعة راديو مصر: " حزين لما يحدث حاليا، عندما تبدأ المباريات، سيكون هناك هدوء، لابد من إعادة الروح الرياضية والمنافسة الشريفة".





وأضاف:" لابد من تطبيق اللوائح والقوانين، وأن يكون هناك عدالة بين الجميع، عندما يشعر الجميع بالحصول على حقه، ستختفي تلك الأزمات، ومع بداية النشاط ستزول كل تلك الأزمات".





وواصل:" حالة الفراغ الرياضي تسببت في أزمات عديدة، وتطبيق اللوائح وتفعيل القوانين هو الحل الأمثل من أجل إعادة الانضباط".











