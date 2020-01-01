الكاف يعلن إقامة نصف نهائي دوري الأبطال بنظام الذهاب والإياب

أعلنت لجنة الأندية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف، إقامة مباراتي الدور قبل النهائي لدورى أبطال أفريقيا بنظام الذهاب و الاياب، كما هو متبع وعدم إقامتها فى دولة واحده كما كان يتردد بعدما تقدمت دولتي مصر و المغرب بطلب استضافة المباراتين على ان تقام المباراة النهائية فى دولة محايده تحدد فيما بعد .









وفي حال تأهل الأهلي والزمالك إلى النهائي، ستقام المباراة النهائية في مصر، بينما ستقام المباراة النهائية بالمغرب في حال تأهل الوداد والرجاء إلى النهائي.









وفي حال تأهل فريق مصري وآخر مغربي إلى النهائي، ستقام المباراة النهائية في ملعب محايد سيحدد لاحقًا.



