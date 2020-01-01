بشرة خير.. علاج مصري لفيروس كورونا

أعلن الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات بوزارة التعليم العالي، عن وجود عقار مصري يتم تجربته في جامعة عين شمس حاليا لعلاج فيروس كورونا المستجد، وهو دواء "السوفالدي" العلاج المستخدم في علاج فيروس سي.





أوضح خطاب، أن عائلة الكورونا تركيبها شبيه بفيروس سي والدليل تصريحات مستشار ترامب للصحة الذي أكد أن الوفيات في آسيا قلت بنسبة 20% بسبب استخدام هذا الدواء.





دواء السوفالدي:





يعتبر سوفوسبوفير أو ما يطلق عليه السوفالدي، والذي يتم تصنيعه في مصر هو دواء تم تطويره من قبل العلماء لعلاج عدوى التهاب الكبد الفيروسي ج.





هدف الدواء:





نجح العلاج لسوفوسبوفير بنسبة تصل الي 90 في المئة من المرضى، حيث يهدف الي يثيط رنا بوليميراز التي يستخدمها الفيروس المسبب لالتهاب الكبد الفيروسي ج والقضاء عليها.





مميزات الدواء:





يتميز الدواء بأنه يخلو من الإنترفيرون، حيث يقلل من الآثار الجانبية المرتبطة مع استخدام الانترفيرون، فهو المرشح الاول لعلاج التهاب الكبد الفيروسي المزمن.





التجارب السريرية:





يعد سوفوسبوفير العلاج الفعال الالتهاب الكبد المزمن C، ذي المورثات 1، 2، 3 و4، بالاشتراك مع انترفيرون ألفا-2A) وريبافيرين، أو مع ريبافيرين وحده.





كما يعالج المرضي الذين يعانون من عدوى مرافقة مع فيروس العوز المناعي البشري، ويستند علي ذلك الي تجارب السريريةء، حيث كانت هناك استجابة مناعية ضد الفيروسات بنسبة 100%.





الموافقة علي الدواء:









في 8 أبريل 2013 حصل علي تعيين اختراق إدارة الاغذية والعقاقير العلاج، الذي يمنح مكانة أسبقية المراجعة للعقاقير المرشحة التي قد توفر مزايا كبيرة على خيارات العلاجات الحالية، وقد وافقت إدارة الاغذية والعقاقير علي سوفوسبوفير لعلاج التهاب الكبد المزمن ج في ديسمبر 2013.





طرق صرف الدواء:





ولا يوجد الدواء في الصيدليات المصرية، ولكنويتواجد فقط في مراكز الأبحاث ومن المقرر طرحه في الأسواق مجانًا بمجرد أن يتم الكشف عن مدي فعاليته.





خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات





وفي سياق آخر أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 512 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 28380 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 603 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 51 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 87775 حالة من ضمنهم 28380 حالة تم شفاؤها، و4302 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



