قرار عاجل من روسيا بشأن 7 منظمات أمريكية وبريطانية

الإثنين 20/يوليه/2020 - 01:05 م
رئيس الوزراء الروسي
رئيس الوزراء الروسي
وكالات

قررت النيابة العامة الروسية، اليوم الاثنين، تصنيف أنشطة 7 منظمات أجنبية غير حكومية، بينها 6 أمريكية و1 بريطانية، غير مرغوب فيها على أراضي روسيا، وفقًا لقناة روسيا اليوم.

 

وفي وقت سابق، أكد جيمس بروكنشاير وزير الأمن البريطانى، أن محاولات المتسللين المدعومين من روسيا لسرقة أبحاث لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد من بريطانيا "غير مقبولة على الإطلاق"، مؤكدًا أن هذه المحاولات لم تلحق أى ضرر.

 

هذا وكان المركز الوطنى للأمن الإلكترونى فى بريطانيا قال إن متسللين تدعمهم الدولة الروسية حاولوا سرقة أبحاث لقاح وعلاج مرض كورونا من مؤسسات أكاديمية وشركات أدوية فى أنحاء العالم، بينما نفت روسيا مزاعم لندن، وفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية.

 

وقال بروكنشاير: "من غير المقبول تمامًا أن تسعى وكالات المخابرات الروسية إلى الدخول على أنظمة أولئك الذين يسعون للتصدى لهذه الأزمة.. ويحاولون تطوير لقاح"، مضيفا: "لا يوجد دليل أو معلومات عن حدوث أى ضرر".

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

أخبار تهمك

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 11 دقيقة

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 5 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

منذ ساعة

سانشو يوجه تصريحا صادما لمانشستر يونايتد

منذ أقل من ساعتين

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ ساعة و 21 دقيقة

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

منذ 37 دقيقة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يومين

الشيخ يوافق على الانتقال إلى بيراميدز.. وفايلر يحدد شرطه لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

10:01 ص

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

08:24 ص

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

12:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً