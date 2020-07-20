كنزة مرسلي تشوق جمهورها بأغنية جديدة



وعقب طرح البرومو تسال عدد كبير من محبيها عن تفاصيل الأغنية ولهجتها وخصوصا ان كنزة من الفنانات التي دائما تهتم بالغناء باللهجتين المصرية والجزائرية حتى ترضي جمهورها العربي وأيضا الاعتزاز بغنائها بلهجتها الام التي استطاعت ان توصلها للجمهور العربي بشكل جيد.



غلطة زمان كان من المفترض ان تطرحها كنزة قبل شهر رمضان ولكن نظرا لظروف الكورونا والحجر الصحي قررت تأجيلها الي ان قررت طرحها هذه الأيام وتحديدا نهاية هذا الأسبوع، ولكونها لم تستطيع السفر وتصويرها على طريقة الفيديو كليب، قررت كنزة ان تطرحها علي طريقة فيديو Lyrics ولكن بشكل مختلف عكس المتعارف عليه، وهذا ما تفعله كنزة بكونها تبحث عن كل ما هو جديد ومختلف.



الجدير بالذكر أن كنزة قدمت خلال عامين عدد من الكليبات التي استطاعت من خلالها ان تصل الي نسبة مشاهدات تجاوزت الملايين من المشاهدات وتنوعت هذه الأغاني ما بين المصري والجزائري واستطاعت ان تحتل الترند في عدد من الدول.

طرحت النجمة الجزائرية كنزة مرسلي الإعلان التشويقي لأغنيتها الجديدة " غلطة زمان " على قناتها الرسمية على يوتيوب.