بوروسيا دورتموند يضم موهبة بلينجهام

أعلن نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، اليوم الاثنين، توصله إلى اتفاق يقضي بانتقال لاعبه جودي بلينجهام إلى صفوف بوروسيا دورتموند الألماني.





وذكر النادي الإنجليزي في بيان له عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت، أن لاعب الوسط المهاجم سيغادر الفريق عقب نهاية أخر مباراة لبرمنجهام في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، والتي يستضيف فيها ديربي كاونتي يوم الأربعاء المقبل.





وقال بلينجهام، الذي كان قد وقع على عقد احترافي مع برمنجهام بداية الشهر الجاري: "لا أستطيع أن أشكر برمنجهام سيتي بشكل كاف على ما قدموه لي، ليس فقط العام الماضي، لكن منذ أن كنت في السابعة من عمري".





وأضاف بلينجهام البالغ من العمر 17 عامًا : "أنا متحمس للانضمام إلى واحد من أكبر الأندية الأوروبية، الاتجاه الذي يسلكه النادي وطريقة مساعدته للاعبين الشباب على التطور جعل ذلك قرارا سهلا لي ولعائلتي".





واختتم: "لا أطيق الانتظار حتى ألعب أمام كل مشجعي الفريق حينما يعودون إلى واحد من أفضل الملاعب في العالم".



