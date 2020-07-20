رسميا.. السد القطري يعلن توصله للتعاقد مع كازورلا قادما من فياريال

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:51 م
سانتي كازورلا
سانتي كازورلا
الفجر الرياضي
أعلن نادي السد القطري توصله لاتفاق رسمي مع النجم الإسباني سانتي كازورلا لاعب فياريال الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإسباني.

ووفقا لبيان رسمي من النادي القطري فإن اللاعب سيصل إلى الدوحة خلال أيام قليلة لإتمام التعاقد معه بشكل نهائي.

وأعلن فياريال بشكل رسمي رحيل كازورلا بنهاية عقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد كازورلا في 30 يونيو الماضي لكن تم تمديده حتى نهاية موسم الدوري الإسباني.



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