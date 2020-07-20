السعودية تشتري 725 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصاتها

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:49 م
بوابة الفجر
قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية يوم الاثنين إنها اشترت 725 ألف طن من الشعير في أحدث مناقصة عالمية تطرحها.

بلغ متوسط سعر شراء الشعير 211.43 دولار للطن، وفقا لبيان صدر عن المؤسسة.


وفي يونو الماضي قال المشتري الحكومي السعودي المؤسسة العامة للحبوب اليوم الاثنين، إنه اشترى 1.08 مليون طن من علف الشعير في أحدث مناقصة عالمية يطرحها. وأوضحت المؤسسة أن متوسط سعر شراء الشعير بلغ 198.81 دولار للطن.

يمكن توريد الحبوب من أستراليا والاتحاد الأوروبي والبحر الأسود وأمريكا الجنوبية والشمالية عدا كندا، وللبائع الخيار.

وكانت قد قالت المؤسسة العامة للحبوب بالسعودية، وهي المشتري الحكومي الرئيسي للقمح، إنها طرحت مناقصة دولية لشراء نحو 960 ألف طن من علف الشعير.

وقال متعاملون إن من المعتقد أن الشعير مطلوب للوصول إلى السعودية خلال أغسطس وسبتمبر

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