متفوقا على الدولار.. اليورو يرتفع إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:44 م
بوابة الفجر
قفز اليورو إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل الدولار يوم الاثنين، مدعوما بقول زعماء أوروبيين إن تقدما تحقق في محادثات للاستدانة المشتركة من أجل مساعدة اقتصاداتهم.

تقدم اليورو 0.2 بالمئة إلى 1.1452 دولار، بعد أن صعد إلى 1.14555 دولار، أعلى مستوى له منذ مارس آذار، إذ بدا أن قادة الاتحاد الأوروبي قاب قوسين أو أدنى من كسر الجمود بشأن صندوق تعاف اقتصادي مقترح حجمه 750 مليار يورو (858.30 مليار دولار).

رُفعت المحادثات المضنية حتى الساعة 1400 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين، وقال المستشار النمساوي سبستيان كورتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته‭‭ ‬‬إن تقدما تحقق.

وقال روته إن المحادثات كانت على وشك الانهيار، لكن رئيس القمة يعكف حاليا على مقترح لحل وسط أوروبي جديد.

وقال كيوسوكي سوزوكي، مدير الصرف الأجنبي في سوسيتيه جنرال، ”يبدو أن الاتحاد الأوروبي يوشك على تجاوز عقبة كبيرة. إذا توصلوا إلى اتفاق، فإن اليورو قد يتطلع إلى نطاق تداول جديد، ربما 1.14-1.16 دولار، بدلا من نطاق 1.11-1.14 دولار الذي لازمه لفترة“.

واستقر مؤشر الدولار عند 95.948، إذ حال استمرار الشهية القوية للمخاطرة لدى المستثمرين دون ارتفاع العملة، وسط رهانات على مزيد من التحفيز ليس من أوروبا فحسب بل ومن الولايات المتحدة أيضا.

ونزل الجنيه الاسترليني 0.2 بالمئة ليسجل 1.2541 دولار في حين انخفض الدولار الأسترالي 0.10 بالمئة إلى 0.6987 دولار أمريكي.

وهبط الين الياباني 0.2 بالمئة إلى 107.29 ين للدولار.
ولم تتأثر العملة ببيانات تظهر تهاوي صادرات اليابان 26 بالمئة في يونيو حزيران مقارنة بها قبل عام، في قراءة أسوأ من التوقعات.

واستقر اليوان الصيني في المعاملات الخارجية عند 6.9853 للدولار، في نزول طفيف فحسب عن ذروة أربعة أشهر التي سجلها الأسبوع الماضي عندما بلغ 6.9806.



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