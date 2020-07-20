برلماني: رسائل النيابة العامة تبث الطمأنينة بقلوب المصريين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:42 م
بوابة الفجر
قال النائب جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن نهج النيابة العامة، منذ تولي النائب العام المستشار حمادة الصاوي، المسؤولية في سبتمبر الماضي، يخاطب المجتمع من الشعب والمسؤولين بطريقة تحثهم علي القيام بواجباتهم تجاه المجتمع.

وتابع "طلعت" في تصريحات للمحررين البرلمانين، أن ذلك يتضمن رؤي وجهود توعوية بمختلف المجالات وخاصة الاجتماعية، التي كنا بحاجة إليها في ظل تطورات الأوضاع والانفتاح الإلكتروني والعادات الجديدة علي المجتمع التي تتزايد مظاهرها يوما بعد الآخر وما تتضمنه من تداعيات سلبية فى أغلب الحالات.

وأضاف، اليوم الاثنين، أن مخاطبة المجتمع برسائل ونصائح اجتماعية تحثهم على التحلي بمكارم الأخلاق ولبعد عن ارتكاب الجرائم؛ وذلك من منطق مسئولياتها كممثلة عن المجتمع في تطبيق أحكام القانون وتحريك الدعاوي الجنائية.

وأوضح أنها خطوة مُقدرة من الجميع ولاقت اهتمام المصريين علي كافة الأصعدة، خاصة فى القضايا التي تمس الأطفال والانحراف المبكر لهم عبر الأدوات الإلكترونية الجديدة وأبرزها فتيات التيك توك وغيرها من الملفات.

وأشار "طلعت" إلي جهود إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام، والتي تضم وحدة التواصل مع وسائل الإعلام، ووحدة الإعلام الإلكتروني والتواصل الاجتماعي، ووحدة الرصد والتحليل، مؤكدا علي أنها خطوة تاريخية تدحض الشائعات والأكاذيب التي كانت تروج مع كل ما تباشره النيابة العامة من قضايا جماهيرية، فضلا عن بث رسائل توعية في نهاية كل بيان بالقضية موضع التحقيقات، تحمل معاني ومقاصد مجتمعية محددة.

وأكد النائب علي أن التعاطي المبكر في الموضوعات التي يتم تداولها علي مواقع التواصل الاجتماعي من النيابة العامة إطار حاسم ورادع للجميع خاصة فيما يروج الأكاذيب والشائعات، وهو ما تقوم به النيابة العامة، موجها لكل أعضائها الشكر علي هذه الجهود وتمنياته أن تكون كافة مؤسسات الدولة ذات الصفة لديها هذه الرؤي والأفكار التي تدعم الإطار التوعوي لجموع المواطنين.

وكان قد أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا، في سبتمبر العام الماضي، بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبًا عامًا، خلفًا للمستشار نبيل أحمد صادق.

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