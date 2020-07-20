الفحص الطبي يحدد موقف الشيخ من المشاركة في مران الأهلي اليوم

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
علي نبوي
يخضع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر والذي سيقام مساء اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.


وكان الشيخ قد تغيب عن مران الفريق الأحمر أمس الأحد بسبب شكواه من آلام في الحوض.


وسيحدد الفحص الطبي موقف الشيخ من المشاركة في المران الجماعي من عدمه.


الجدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية عصر يوم الجمعة المقبل أمام سموحة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.

أخبار تهمك

الشيخ يوافق على الانتقال إلى بيراميدز.. وفايلر يحدد شرطه لإتمام الصفقة

منذ ساعتين و 16 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

منذ 34 دقيقة

سانشو يوجه تصريحا صادما لمانشستر يونايتد

منذ ساعة و نصف

صديق مرتضى منصور يتغنى بأخلاق الخطيب

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل خلال ساعات

منذ حوالي 16 ساعة

عضو مجلس الأهلي يرد برسالة غامضة على مرتضى منصور

منذ حوالي 5 ساعات

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

الخارجية ترد على الاتفاق الجديد بين "السراج" وتركيا (فيديو)

منذ يومين

بيان عاجل من السودان بشأن انحسار مياه النيل وخروج محطات من الخدمة

منذ حوالي 18 ساعة

وزير الري يوجه رسالة شديدة اللهجة لإثيوبيا.. ويؤكد: هذا موقفنا

منذ يوم

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

منذ حوالي 3 ساعات

الضرائب تكشف قيمة رفع رسم التنمية على كروت الشحن

منذ حوالي 5 ساعات

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

منذ ساعة و 18 دقيقة

الأهلي يقترب من حسم صفقة موليكا.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:46 ص

الكويت تزف بشرى سارة للمعلمين العالقين في مصر

5 قرارات عاجلة لمجلس الدفاع الوطني بشأن سد النهضة وليبيا (إنفوجرافيك)

03:21 م

"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

12:30 م

الأهلي يتلقى ضربة قوية بشأن صفقة الموسم

10:01 ص

زيدان يحسم مصير نجم ريال مدريد

12:08 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لعنة الضعف الجنسى أسقطت عرش بوتشى فاروق سابقًا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما «5» امرأة من زمن الحب

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود رضا.. وداعاً