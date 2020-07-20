الفحص الطبي يحدد موقف الشيخ من المشاركة في مران الأهلي اليوم

يخضع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى فحص طبي قبل انطلاق مران الفريق الأحمر والذي سيقام مساء اليوم الاثنين على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.









وكان الشيخ قد تغيب عن مران الفريق الأحمر أمس الأحد بسبب شكواه من آلام في الحوض.









وسيحدد الفحص الطبي موقف الشيخ من المشاركة في المران الجماعي من عدمه.









الجدير بالذكر أن الأهلي سيخوض مباراة ودية عصر يوم الجمعة المقبل أمام سموحة في إطار التحضير للمرحلة المقبلة.



