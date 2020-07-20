"المثلوثي" يجبر الزمالك على الانسحاب من الصفقة المميزة

كشفت تقارير صحفية أن جهاز كرة القدم في الزمالك يدرس التراجع بشكل رسمي عن استكمال المفاوضات مع رجب بكار نجم براميدز في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وتدرس إدارة الزمالك في الوقت الحالي هذه الخطوة والتي جاءت بعد حسم المفاوضات بشكل رسمي مع التونسي حمزة المثلوثي نجم الصفاقسي التونسي واقتراب انضمامه من القلعة البيضاء لمدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر.





وعلى جانب آخر, هناك اتجاه قوي من إدارة الزمالك لتجديد عقد نجم الفريق حازم إمام الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي.





ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل عودته:





1- الأهلي – 49 نقطة من 17 مباراة.

2- المقاولون العرب – 33 نقطة من 18 مباراة.

3- بيراميدز – 32 نقطة من 18 مباراة.

4- الزمالك – 31 نقطة من 16 مباراة.

5- الإتحاد السكندري – 27 نقطة من 17 مباراة.

6- سموحة – 25 نقطة من 18 مباراة.

7- إنبي – 25 نقطة من 18 مباراة.

8- الإنتاج الحربي – 23 نقطة من 17 مباراة.

9- الإسماعيلي – 22 نقطة من 18 مباراة.

10- المصري – 20 نقطة من 16 مباراة.

11- الجونة – 20 نقطة من 18 مباراة.

12- حرس الحدود – 19 نقطة من 17 مباراة.

13- أسوان – 18 نقطة من 17 مباراة.

14- طلائع الجيش – 17 نقطة من 19 مباراة.

15- طنطا – 16 نقطة من 18 مباراة.

16- وادي دجلة – 15 نقطة من 18 مباراة.

17- مصر المقاصة – 14 نقطة من 17 مباراة.

18- نادي مصر – 11 نقطة من 17 مباراة.



