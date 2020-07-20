تراجع الأوروبية خلال تعاملات اليوم الاثنين

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:30 م
بوابة الفجر
 تراجعت الأسهم الأوروبية يوم الاثنين، متأثرة بالأداء الضعيف للقطاعات المرتبطة بحركة الدورة الاقتصادية وسط تصاعد في حالات الإصابة بفيروس كورونا في أنحاء العالم، بينما يبدي المستثمرون تفاؤلا حذرا حيال محادثات صندوق التعافي الاقتصادي للاتحاد الأوروبي.

وتراجع مؤشر أسهم منطقة اليورو 0.5 بالمئة، حيث قفزت العملة الموحدة إلى ذروة أربعة أشهر.

يحرز قادة الاتحاد الأوروبي تقدما بعد سجال لثلاثة أيام بخصوص خطة لإنعاش اقتصاداتهم التي عصفت بها جائحة كوفيد-19، لكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روته حذر من أن المباحثات مازالت تواجه خطر الانهيار.

ونزل المؤشر الأوسع نطاقا للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة أيضا، في حين استمر الأداء الضعيف بالأسواق الآسيوية وسط تزايد إصابات فيروس كورونا في دول عديدة.

وانخفض مؤشر قطاع السفر والترفيه الأوروبي 2.2 بالمئة، متصدرا خسائر القطاعات في القارة، في حين تراجعت أسهم شركات النفط والغاز وصناع السيارات والبنوك أكثر من واحد بالمئة.

وتراجع سهم جوليوس باير السويسرية لإدارة الثروات 5.5 بالمئة بعدما أعلنت الشركة عن تراجع حجم الأصول تحت الإدارة ستة بالمئة في الأشهر الستة حتى يونيو حزيران عنه في نهاية 2019.


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