قرار عاجل من حماية المستهلك بشأن سيارات مرسيدس في مصر

أعلن جهاز حماية المستهلك اليوم الأثنين أنه سينفذ حملة سحب لأحد فئات السيارات من نوع مرسيدس بعدما تم بيعها بالأسواق، واكتشف وجود عيوب بها تؤثر على أداء السيارة وتحقيق الأمن للسائق، لتقوم الشركة باصلاحها وتحمل تكاليف تلك الأصلاحات.





وقال الجهاز في بيان له، إنه بالتعاون مع شركة مرسيدس بنز سيطلق حملة استدعاء 12 سيارة من نوع مرسيدس GLC class التي تحمل أرقام الشاسية التالية.





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وأوضح الجهاز أن سبب استدعاء تلك الفئة من نوع ميرسيدس بسبب عيب في قفل مسند الظهر للمقعد الخلفي الأيسر مما قد لا يوفر المواصفات القياسية المطلوبة.

وتابع ،"هذا العيب يتضح عند وجود حمولة في شنطة السيارة فإن هذه الحمولة سترتطم مع مسند الظهر الخاص بالمقعد الخلفي للسيارة في حالة التصادم ،وبناء علي ذلك سوف تقوم الشركة بأستبدال قفل مسند الضهر الخاص بالمقعد الخلفي الأيسر كإجراء احترازي.





.وأضاف أن شركة مرسيد أيضا سوف تقوم بإجراء (الكشف-المصنعية –قطع الغيار) دون اي نفقات إضافية علي المستهلك