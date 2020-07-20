الهند تسجل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:21 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات

أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم الاثنين، عن تسجيل أعلى معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وبحسب وزارة الصحة الهندية، بلغ عدد المصابين أكثر من 40 ألف شخص، وهو رقم قياسي لم تسجله البلاد من قبل.

 

وذكرت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 40,425 حالة إصابة جديدة، خلال الاربع والعشرين الساعة الماضية، ليرتفع عدد الاصابات الى 1,118,043 إصابة بالفيروس المسبب لوباء كوفيد-19.

 

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 681 حالة وفاة جديدة، ليرتفع عدد الوفيات في الهند جراء الوباء إلى 27,497 حالة وفاة، بحسب ما أفاد مراسلنا.

 

وقالت وزارة الصحة مساء الأحد إن معدل الوفيات في الهند، البالغ حاليا 2.49 في المئة، "يتراجع تدريجيا" بسبب استراتيجية احتواء فعالة، واختبارات صارمة، كما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

 

وتجري الهند، التي يبلغ عدد سكانها 1.4 مليار نسمة، ما يقرب من 10 آلاف اختبار لكل مليون شخص.

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