كارولين عزمي تنضم لقائمة أبطال مسلسل "الحرامي"

الإثنين 20/يوليه/2020 - 12:20 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

تعاقدت الفنانة كارولين عزمي، على بطولة مسلسل "الحرامي"، والمسلسل ينتمي لنوعية أعمال السيت كوم المكونة من عشر حلقات.

مسلسل "الحرامي" يُشارك في بطولته رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، وهو من إخراج محمد سلامة، وتصل مدة كل حلقة عشر دقائق، وتجسد كارولين ضمن الأحداث دور نجلة الفنانة رانيا يوسف وبيومي فؤاد.

وفي سياق آخر، خاضت كارولين عزمي السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "ونحب تاني ليه"، ومسلسل "عمر ودياب".

والجدير بالذكر أن مسلسل "عمر ودياب"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ معتز التوني، ﺗﺄﻟﻴﻒ فاروق هاشم، مصطفى عمر، بطولة علي ربيع، مصطفى خاطر، محمد محمود، نهال عنبر، هاجر عفيفي.

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